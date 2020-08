A carrinha do Núcleo da Refood Foz do Douro, furtada das instalações da associação há uma semana, foi encontrada num bairro social do Porto. Tinha um pneu furado, mas o autorrádio foi roubado."Estamos satisfeitos, a carrinha faz imensa falta à nossa atividade. Agradecemos a quem nos ajudou a divulgar este caso", disse aoSofia Reis, vice-coordenadora.A associação dedica-se à angariação de desperdícios alimentares para redistribuição por cerca de 90 utentes carenciados.