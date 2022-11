Carris pede reunião urgente ao ministro da Administração Interna após autocarro apedrejado

A Carris vai pedir uma reunião urgente ao ministro da Administração Interna, foi hoje divulgado, depois de um autocarro ter sido apedrejado na segunda-feira à noite na Ajuda, em Lisboa, causando dois feridos.

"A Carris vai solicitar uma audiência com caráter de urgência ao ministro da Administração Interna no seguimento do apedrejamento contra um dos seus autocarros na última noite de segunda-feira, no Bairro da Ajuda, em Lisboa", refere a empresa em comunicado.

A Carris agradeceu a "rápida intervenção" dos Bombeiros Voluntários da Ajuda e das forças de segurança.