Condutor sem carta abalroa cabine de posto de combustível e deixa funcionária ferida em Elvas

Uma mulher ficou ferida com gravidade depois de um carro ter abalroado uma cabine de um posto de combustível de uma superfície comercial este domingo à tarde em Elvas.



Segundo apurou o CM, o condutor terá perdido o controlo da viatura quando ia realizar o pagamento, tendo embatido contra a estrutura, que caiu e danificou um carro.





A funcionária de 59 anos, que se encontrava no interior, ficou com ferimentos considerados graves, tendo sido transportada ao hospital de Santa Luzia, em Elvas.O automobilista fugiu do local e dirigiu-se para casa. Osabe que o homem está já a ser ouvido pela polícia e que o mesmo não terá carta de condução.O alerta foi dado pelas 17h20. As operações de socorro contaram com quatro operacionais e uma ambulância da corporação de Bombeiros de Elvas.