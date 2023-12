As desavenças entre dois cunhados residentes em casas geminadas em Alhais, Pombal, já seriam antigas. Na sexta-feira, ao final do dia, voltaram a desentender-se e um deles, de 54 anos, foi atingido com golpes de catana, tendo sido transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra em estado grave.









Ver comentários