Um automóvel ficou suspenso num talude este domingo de manhã na Avenida do Estádio, em Dume, no concelho de Braga.O alerta foi dado por um residente que avisou os Bombeiros Sapadores de Braga, cujo quartel fica perto do local. Quando chegaram o carro estava vazio.A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o caso.