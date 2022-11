Um carro que circulava no Bairro do Casalinho da Ajuda foi, ontem à tarde, apedrejado.A pedra terá sido atirada de um apartamento do primeiro andar de um prédio.O proprietário, de 47 anos, afirma que já fez queixa na PSP e que acredita que o caso possa estar relacionado com o apedrejamento aos autocarros da Carris.