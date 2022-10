Carro arde após acidente em Almancil

Uma colisão entre dois carros e um edifício, em Almancil, provocou um incêndio numa das viaturas, que acabou por ser consumida pelas chamas. Uma das viaturas foi embater na fachada de várias lojas, acabando por incendiar-se de seguida.O acidente aconteceu às 02h45 deste sábado.Há estragos em pelo menos três lojas que, segundo alguns proprietários, poderá chegar aos milhares de euros de prejuízos.Não há feridos a registar.Condutor do carro tem 33 anos e foi detido pela GNR por apresentar uma taxa de alcoolemia acima do permitido por lei.A GNR esteve no local e está a investigar as circunstâncias em que se deu o acidente.