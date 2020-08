Carro arde durante madrugada em Faro

Um incêndio deflagrou durante a madrugada desta quarta-feira numa viatura que se encontrava na zona do Patacão em Faro.Segundo oapurou, o alerta para o fogo foi dado cerca das 03h00.Os Bombeiros Sapadores de Faro foram acionados rapidamente, mas não conseguiram impedir que o veículo ardesse na totalidade.O fogo propagou-se ainda a uma cerca de madeira existente no local. A GNR também esteve no local.