Carro arde em rua de Lisboa

Incidente aconteceu na zona das Amoreiras. Condutor escapou ileso.

12:57

Um automóvel ardeu ao final da manhã desta quarta feira na zona das Amoreiras, em Lisboa. O alerta chegou aos Sapadores Bombeiros por volta das 12h00, dando conta de uma viatura a arder na Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, pouco depois de uma das entradas do centro comercial.



Estiveram também no local dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique. O incidente foi resolvido sem que haja registo de feridos. Desconhece-se, para já a causa do fogo.