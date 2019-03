Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mão e filha são as vítimas mortais do carro incendiado em Sesimbra

Vítimas foram encontradas junto à Lagoa de Albufeira.

21:19

Os corpos de uma mulher e uma criança, mãe e filha, foram encontrados sem vida esta quinta-feira dentro de um veículo em chamas, junto à Lagoa de Albufeira, em Sesimbra.



A viatura foi encontrada a arder ao princípio da noite desta quinta-feira na zona da Lagoa da Albufeira, no concelho de Sesimbra. Ao que o CM apurou, os operacionais chamados para extinguir o fogo depararam-se com dois corpos no interior da viatura.



O veículo foi encontrado numa zona de mato, relativamente longe das zonas residenciais que existem na área.



O alerta chegou por volta das 19h50.



Foram enviadas para o local equipas dos bombeiros de Sesimbra, da GNR e uma VMER do hospital de Setúbal.



Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do caso. A Polícia Judiciária também foi chamada ao local.



(Em atualização)