Carro arde junto a cemitério em Famalicão

Um incêndio destruiu parcialmente, na tarde deste domingo, um automóvel que estava estacionado na rua da Igreja, em Vale S. Cosme, Vila Nova de Famalicão. Apesar do aparato, não se registaram feridos.O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Famalicenses pelas 16h40. No momento em que as chamas deflagraram, o veículo encontrava-se parado junto do cemitério e ninguém estava no seu interior. Só houve a registar danos materiais na própria viatura.A GNR esteve no local e investiga o caso.Para a ocorrência foram mobilizados, no total, oito operacionais e dois veículos.