Um carro ardeu totalmente, na tarde desta sexta-feira, na A28, ao quilómetro 50, no sentido Sul/Norte, em Esposende. O fogo acabou por alastrar para uma zona de mato.



O alerta foi dado às 17h53. No combate às chamas - que se alastraram para a zona de mato - estão os Bombeiros de Esposende, com 36 operacionais e sete viaturas e um meio aéreo, segundo a página da Proteção Civil.





Ninguém ficou ferido e, para já, o incêndio não ameaça habitações.