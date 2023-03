Um carro ardeu na A4 junto à área de serviço de Penafiel, esta quinta-feira. Os ocupantes do veículo conseguiram sair em segurança, não tendo apresentado ferimentos. O alerta foi dado cerca das 10h00.Na origem do incêndio estão problemas técnicos.Devido ao acidente, o trânsito ficou condicionado. Foi cortada a circulação na via esquerda da autoestrada.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Meã e a GNR.