Um carro na rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão, foi esta tarde totalmente consumido pelas chamas. O condutor apercebeu-se do fumo quando o carro estava em andamento e estacionou-o. O alerta foi dado pouco antes das 17h00 e o incêndio foi registado por um morador. As imagens foram divulgadas pela rádio Cidade Hoje, na sua página do Facebook.

O carro estaria estacionado, quando começou a arder e quando os bombeiros chegaram ao local estava totalmente tomado pelas chamas. Ficou destruído.