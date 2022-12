Carro ardeu na A8 no sentido Loures-Lisboa

Um carro ardeu na A8, perto de Frielas, no sentido Loures-Lisboa, esta manhã de quarta-feira.A proprietária do veículo escapou ilesa e assim que se apercebeu da situação accionou os meios necessários para resolução da situação.A condutora do carro disse aoque começou a sentir um cheiro estranho a sair do tabliê, que viu também fumo e decidiu parar imediatamente. Saiu do carro e tirou todos os pertences que habitualmente leva para a empresa onde trabalha, esquecendo-se de tirar os documentos do carro e os próprios bens pessoais.Segundo a mulher, o carro estava perfeitamente inspecionado e com todas as revisões feitas.As causas ainda se encontram por apurar e estiveram no local operacionais dos Bombeiros, Polícia e Brisa.