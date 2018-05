Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro arrastado para ribeira após chuvada intensa em Beja

Dois ocupantes da viatura foram resgatados pelos bombeiros.

17:24

Dois ocupantes de uma viatura que circulava na EN 511, no concelho de Beja, foram resgatados de uma ribeira para onde o carro foi arrastado. Na altura do acidente, cai sobre a região uma tromba de água que terá deixado a estrada em más condições de circulação.



Segundo avança ao CM fonte dos bombeiros de Beja, o alerta chegou pelas 16h25. Os dois ocupantes foram retirados da viatura sem grandes ferimentos, pelo que não necessitarão de assistência hospitalar.



O acidente ocorreu próximo da localidade de Quintos, no concelho de Beja.