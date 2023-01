Estalavam ainda os foguetes da Passagem de Ano quando, aos primeiros minutos deste domingo, um grupo de assaltantes deu um golpe ousado e milionário numa ourivesaria de luxo no interior do CascaiShopping. O centro comercial estava encerrado, mas os cinco ladrões encapuzados, num carro, forçaram uma cancela do estacionamento e, depois, um portão gradeado de acesso do parque às lojas.









