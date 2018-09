Vítimas foram hospitalizadas com ferimentos ligeiros.

09:36

Uma mulher perdeu o controlo do carro e atropelou este domingo duas pessoas na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Agualva-Cacém, Sintra.

As vítimas foram hospitalizadas no Amadora-Sintra com ferimentos ligeiros.



O incidente provocou o choque com outras viaturas.



No local estiveram os Bombeiros de Agualva-Cacém e o INEM.



O alerta foi dado às 7h55.