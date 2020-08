Um carro caiu, este sábado à tarde, ao rio Douro, na zona da Lixa, em Gondomar. O condutor estava a tentar colocar na água um barco que se encontrava atrelado à viatura. Perdeu o controlo e o veículo acabou por cair ao rio juntamente com a embarcação.A situação gerou grande aparato, mas não se registaram feridos.Os bombeiros de Melres e a Polícia Marítima do Douro foram chamados ao local, de forma a ajudarem na retirada do veículo.