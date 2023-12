Carro cai ao rio após despiste na Lourinhã e faz um ferido

Uma mulher de 28 ano escapou com ferimentos ligeiros a um aparatoso despiste de carro, na estrada que liga a Lourinhã a Ribamar, esta quinta-feira.O acidente ocorreu numa pequena ponte, cuja guarda cedeu devido ao peso da viatura, o que levou o carro a cair de uma altura superior a dois metros para um riacho.O alerta foi dado pelas 12h45 e quando os bombeiros da Lourinhã chegaram ao local já a condutora estava no exterior.Sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada ao hospital de Torres Vedras para observação.No local estiveram os bombeiros da Lourinhã, com sete operacionais. A GNR investiga o caso.