Um carro foi encontrado no rio Douro, esta manhã de segunda-feira, junto ao cais do Espinhaço, no Areinho, em Gaia.O alerta foi dado, cerca das 09h00, para um carro submerso na água. Não foi encontrado ninguém no interior da viatura.Foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Gaia, Polícia Marítima do Porto e GNR.As operações estão a ser apoiadas por 19 operacionais e seis viaturas.