Um carro foi atirado ao rio Douro na Praia de Marecos, em Gondomar esta sexta-feira.sabe que a viatura tinha sido roubada e que estava sem matrícula.Os mergulhadores dos Sapadores do Porto, os Bombeiros de Valbom e a Polícia Marítima estão no local e tentam retirar a viatura do rio.O alerta foi dado pelas 12h36.