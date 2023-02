Um carro caiu ao rio Águeda, ao início desta madrugada de quarta-feira, quando circulava na EN333, no sentido Recardães-Águeda. Por causas que ainda não foram apuradas, a viatura entrou em despiste, junto à ponte do Ribeirinho.O alerta foi dado, para os bombeiros de Águeda mas quando os operacionais chegaram ao local já não encontraram ninguém. A GNR de Águeda também foi mobilizada e investiga o paradeiro do condutor da viatura.