Carro cai em ribanceira em Gaia. Condutor e passageiros fugiram do local

Não são conhecidas as circunstâncias em que um carro caiu numa ribanceira, em Gaia, esta noite de sábado, numa zona verde. O alerta foi dado, cerca das 23h00, para um despiste de uma viatura, numa rotunda, em São Pedro da Afurada.Os quatro ocupantes não sofreram qualquer tipo de ferimentos. No entanto, condutor e passageiros fugiram do local antes da chegada das autoridades e do meios de socorro dos bombeiros sapadores de Gaia.O condutor perdeu o controlo da viatura que se despistou por uma zona inclinada da ribeira, ficando presa junto a um pequeno muro. Os ocupantes escaparam deixando o carro com as luzes acesas.A PSP local e Polícia Municipal também foram accionados para foram para a rua da Fonte junto a uma conhecida superfície comercial de venda de artigos para o lar. As autoridades investigam as causas do acidente e o paradeiro dos ocupantes.