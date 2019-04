Homem de 45 anos morre após queda de carro na zona do Cabo Espichel

Único ocupante da viatura ficou preso nas rochas.

Por Lusa | 18:03

Um homem, de 45 anos, morreu este domingo na sequência de uma queda do automóvel em que seguia ocorrida na zona do Cabo Espichel, no concelho de Sesimbra, revelou à agência Lusa o capitão do Porto de Setúbal.

Segundo o capitão e comandante da Polícia Marítima de Setúbal, Luís Lavrador, o homem era o único ocupante da viatura automóvel, que caiu para "a base da falésia", e foi resgatado pelos militares do helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP) "por volta das 18h45".

"Foi uma queda de uns 100 metros e o carro estava todo amachucado. O corpo encontrava-se fora da viatura, mas não sabíamos se era o único ocupante", referiu o comandante da Polícia Marítima.



Para o resgate da vítima foi acionado para o local um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP), com o objetivo de resgatar a vítima.

O alerta para a queda do veículo foi dado aos bombeiros às 16h39, disse o CDOS, explicando que a viatura caiu numa zona do Cabo Espichel situada por trás da igreja."É um sítio de difícil acesso e foi acionado o meio aéreo porque não há condições de segurança para a equipa descer por aí", uma vez que, nessa mesma zona, aconteceu "uma derrocada há uma semana", disse a fonte do CDOS.Para o local, além do meio aéreo da FAP, foram mobilizados meios dos bombeiros, GNR, Polícia Marítima e Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 14 operacionais, apoiados por seis veículos.