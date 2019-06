Carro cai numa ribanceira em Cabeceiras de Basto e faz três feridos

Três pessoas ficaram feridas este sábado na sequência de um despiste enquanto iam a caminho do rali de Portugal.Segundo o que oconseguiu apurar, o carro despistou-se no Lugar de Magusteiro, na Freguesia de Rio Douro, em Cabeceiras de Basto, e acabou por cair numa ribanceira de 50 metros.As três vítimas, entre as quais um menor de 17 anos e naturais da Figueira da Foz, ficaram com ferimentos considerados leves e foram encaminhados, por rpecaução, para o Hospital de Guimarães.De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o alerta do acidente foi dado às 14h35.Foram mobilizados para o local oito operacionais apoiados por quatro viaturas.