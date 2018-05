Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro capota junto ao Estádio da Luz

Acidente aparatoso aconteceu no túnel entre o centro comercial e o estádio.

17:01

Um carro que seguia com vários ocupantes sofreu um aparatoso acidente na tarde desta quinta-feira, em Lisboa. O veículo despistou-se na descida da Segunda Circular para o túnel que liga o Estádio da Luz ao centro comercial Colombo - e aos acessos a Carnide e Benfica - e acabou por capotar.



Ao que a CMTV apurou no local, no carro acidentado seguia apenas o condutor, que escapou sem ferimentos.