Um carro capotou esta manhã de quinta-feira, na segunda circular, junto à Escola Superior de Comunicação Social, no sentido Lisboa-Sintra, do qual não resultaram feridos.O capotamento do automóvel ligeiro ocorreu pelas 08h57.Durante os trabalhos de limpeza da estrada, duas vias tiveram que ser cortadas, estando o trânsito bastante condicionado.Segundo o que oapurou, há ainda outro acidente, no sentido contrário, de um motociclo que se despistou.