Carro colide com cavalo na EN 125 em Portimão

Um carro colidiu com um cavalo na EN 125 em Portimão, na manhã desta quarta-feira.Do acidente resultou um ferido ligeiro que foi transportado para o Hospital de Portimão.O trânsito esteve condicionado, no entanto já se encontra a fluir com normalidade.No local estiveram os bombeiros, a GNR e também a Proteção Civil.Alerta foi dado às 7h54.