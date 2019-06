Carro colide com metro na Avenida da República em Gaia

Um carro colidiu esta quarta-feira à tarde com uma composição do metro do Porto na estação de João de Deus, na Avenida da República, em Vila Nova de Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, o acidente aconteceu quando o condutor do carro tentava inverter o sentido de marcha, no sentido Hospital São João-Santo Ovideo.O alerta foi dado às 17h30.O carro foi removido do local pelas 18h40.