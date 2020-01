Um carro colidiu esta terça-feira com o Metro do Porto, na zona da estação de Campainha, em Rio Tinto, Gondomar.O alerta foi dado pelas 20h30. A rua das Perlinhas encontra-se cortada ao trânsito, uma vez que a linha do metro atravessa a estrada.Pelas 21h15, a circulação encontrava-se interrompida entre as estações de Levada e Campainha, na Linha F, que liga Fânzeres à Senhora da Hora.Apesar do grande aparato, não há feridos a registar.As autoridades estão a apurar as causas do acidente.