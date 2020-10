Carro com cheiro a droga em Almada denuncia traficante à GNR

A GNR anunciou este sábado a detenção de um homem, de 38 anos, por tráfico de droga e posse de arma proibida , na Charneca de Caparica, em Almada.



O forte odor a droga, com origem num carro, alertou os militares durante uma operação de fiscalização, na sexta-feira. Descobriram então que um dos ocupantes tinha em sua posse uma pistola 6,35 mm, 812 doses de haxixe, 16 de canábis, 41 euros, cinco munições e um canivete. O detido – com cadastro por tentativa de homicídio, extorsão e tráfico – ficou com apresentações diárias.

Ver comentários