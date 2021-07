Um carro, totalmente em chamas, obrigou ao corte do trânsito da Avenida Marginal, em Paço de Arcos, no sentido Cascais - Lisboa, durante a tarde deste sábado.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o alerta ocorreu cerca das 19h39 e no local estiveram sete operacionais apoiados por dois veículos.

Ver comentários