Um carro pegou fogo na tarde deste domingo no parque de estacionamento 12 do Santuário de Fátima.Ao que oapurou, não há registo de vítimas.O alerta para o fogo foi dado às 15h29 e no local encontram-se cinco operacionais do bombeiros de Fátima acompanhados por uma viatura a combater o fogo.A GNR também foi acionada.