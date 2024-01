Carro consumido pelas chamas em garagem na Maia. Prédio evacuado

Um carro foi consumido pelas chamas, na noite desta quarta-feira, numa garagem de um prédio de três andares, na rua do Vale, em São Pedro Fins, na Maia. Duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo e transportadas posteriormente para o hospital.O carro encontrava-se estacionado e suspeita-se que o problema terá sido mecânico. O incêndio ficou confinado à garagem, mas os moradores tiveram que sair das habitações para o prédio poder ser evacuado.O alerta foi dado peças 21h00. No local estiveram os Bombeiros e a GNR.Operacionais encontram-se a realizar trabalhos para a ventilação do prédio.