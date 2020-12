Um carro incendiou-se este sábado na A2, no sentido Sul-Norte, em Palmela, em frente à Autoeuropa.Não há feridos a registar mas a viatura ardeu completamente na berma da estrada, até à chegada dos bombeiros de Palmela, que extinguiram o fogo, de acordo com fonte oficial do CDOS de Setúbal.

As causas do incêndio estão a ser investigadas.



O alerta foi dado pelas 14h14.



O carro será rebocado do local.