Um carro incendiou-se este sábado à tarde, na A2, na zona da Quinta do Conde, no concelho de Sesimbra.





A viatura pegou fogo no sentido sul-norte, junto às portagens de Coina.



O alerta foi dado às 18h04. Não há feridos a registar.



No local estiveram cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários da Moita.



O carro ardeu na berma da estrada, o que evitou mais constrangimentos no trânsito da auto-estrada.