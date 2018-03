Carro consumido pelas chamas no Funchal

Avaria elétrica terá estado na origem do incidente.

15:55

Um carro foi totalmente consumido pelas chamas, depois de se ter incendiado esta segunda-feira em São Pedro, no Funchal, Madeira.



Vídeos publicado nas redes sociais mostram a viatura, um Mini de cor vermelha, a ser completamente destruído pelo fogo. Segundo testemunhas, uma avaria elétrica daquele carro terá causado o incêndio. O fogo ainda causou danos numa viatura que estava estacionada perto do Mini.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal, que extinguiram as chamas. Não há registo de feridos.