Um carro foi totalmente tomado pelo fogo, depois de se incendiar na noite deste domingo, no IC-17, sentido Loures-Odivelas.



As faixas de rodagem permanecem cortadas.



O fogo já se encontra extinto, segundo os Bombeiros de Odivelas que estiveram no local em conjunto com os Bombeiros de Loures.



O incêndio da viatura não fez vitímas.



O alerta foi dado pelas 21h30 da noite.