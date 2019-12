Carro da GNR atingido por poste de iluminação após despiste

Um carro da GNR de Vieira do Minho ficou destruído na sequência de um despiste, esta sexta-feira à tarde, numa estrada municipal em Cantelães.



A viatura de patrulha acabou por cair num socalco e embateu contra um poste de cimento de iluminação pública.







A circulação na estrada esteve cortada durante praticamente uma hora para a retirada do poste e do veículo, que ficou operacional.