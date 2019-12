Carro de cabeleireira morta à pancada pode levar a homicida

O carro normalmente usado por Maria de Fátima Nascimento, a cabeleireira morta à pancada, em Faro, pode ser uma peça-chave para os investigadores da Polícia Judiciária chegarem ao autor ou autora das agressões violentas que provocaram a morte da mulher, de 68 anos.Segundo oconseguiu apurar, o VW Polo, de cor branca, foi localizado no largo de São Francisco, a cerca de 300 metros do salão de cabeleireiro onde o corpo da mulher foi encontrado. A viatura foi levada pela PSP para as instalações da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, onde foi sujeito a perícias no sentido de os investigadores tentarem perceber quem andou no carro no dia do crime e nos dias anteriores.Tal como ojá noticiou, Maria de Fátima vivia sozinha na zona do Bom João e ia todos os dias trabalhar para o salão de cabeleireiro, apesar de os clientes serem poucos nos últimos tempos. Tudo indica que a pessoa que a matou à pancada é alguém que conhecia muito bem todas as suas rotinas diárias. O roubo como móbil do crime é uma das hipóteses que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária, apesar de não estarem excluídas outras possibilidades.Segundo oapurou, está a ser investigada a possibilidade de a cabeleireira ter sido surpreendida no carro quando chegava ou ia para casa, na quarta-feira, ao final do dia. A habitação foi encontrada toda remexida e com sinais de alguma violência. Terão sido levados alguns objetos de valor.