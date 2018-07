Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carro de cestos na Madeira faz dois feridos

Por Lusa | 14:48

Duas pessoas ficaram feridas este sábado na Madeira num acidente com um "carro de cestos", informou a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).



"O acidente deu-se por volta das 12h30 horas e, do despiste do carro de cestos, resultaram dois feridos, um casal com cerca de 30 anos, politraumatizados, mas que se encontravam conscientes", disse à agência Lusa uma fonte da CVP.



Os feridos, que são portugueses, foram encaminhados para o hospital do Funchal.



Os "carros de cestos", produzidos artesanalmente, com vimes e madeira, e dispondo de dois lugares sentados, são uma das atrações mais conhecidas da ilha da Madeira.



Estes carros são conduzidos e controlados por dois homens (carreiros), trajados de branco e com chapéu de palha na cabeça, que utilizam as próprias botas, com grossas solas de borracha, como travões.



A viagem entre o Monte e o Funchal desenvolve-se num percurso de cerca de dois quilómetros e efetua-se em cerca de 10 minutos.