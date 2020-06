Carro de rali atropela três espectadores em Vieira do Minho

Três pessoas foram atropeladas esta sexta-feira à tarde, em Vieira do Minho, por um carro de rali em testes. João Barros, piloto de Paredes, estava a testar um novo veículo, de marca Skoda, numa estrada municipal entre Zebral e Espindo, no concelho de Vieira do Minho, quando foi surpreendido pelas presença dos peões.O automóvel despistou-se e acabou por atropelar três pessoas, um jovem de 15 anos, uma mulher de 26 e um homem de 34. As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros de Vieira do Minho, com o apoio da equipa médica da VMER de Braga, e levadas para o hospital, apresentando ferimentos ligeiros.O acidente aconteceu pelas 15h40 e os testes ao veículo no troço de cinco quilómetros, numa zona sem habitações entre as duas localidades, estava autorizado pela câmara municipal, bem como pela GNR e encontrava-se devidamente sinalizado.Ao que oapurou, os três espectadores colhidos terão parado o seu carro próximo do local do corte de estrada, onde estavam elementos da GNR. Depois, terão seguido a pé por um acesso alternativo para assistirem aos treinos do piloto de rali.