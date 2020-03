Carro de um milhão de euros atingido por fogo em Braga

Um McLaren Senna incendiou-se este domingo, ao início da tarde, na avenida João Paulo II, na cidade de Braga. O automóvel, que foi lançado com um preço a rondar o milhão de euros, ficou danificado. Não se registaram quaisquer feridos.

O alerta foi dado poucos minutos antes das 13h00. O ‘supercarro’ - construído para homenagear Ayrton Senna, com um dos exemplares a ficar com Cristiano Ronaldo - tem matrícula suíça, mas, ao que o CM apurou, pertence a um empresário da cidade de Braga, ligado aos componentes elétricos.

Segundo foi relatado às autoridades, o carro chegara na véspera, de reboque, da Suíça à Capital do Minho. Teria feito poucos quilómetros quando se terá iniciado um incêndio - o proprietário e a mulher seguiam no interior e pararam de imediato naquela via. Ao local, foram chamados os Bombeiros Sapadores de Braga - oito operacionais e dois veículos - e também a PSP.

A ‘máquina’, com um motor V8 biturbo de 800 cavalos, chamou a atenção de todos os que passavam na avenida. Apesar das características únicas da viatura, há alguns relatos de incidentes do género envolvendo o McLaren Senna - ocorreu mesmo um incêndio durante uma exibição realizada na Áustria, em 2018.

No caso deste domingo, os danos ficaram confinados à parte traseira do automóvel. As causas do incêndio estavam este domingo ainda por apurar, tendo o caso ficado entregue à PSP. A precaução do casal e a rápida ação dos Sapadores evitaram danos maiores, não se registando feridos.