Carro desaparece no rio Guadiana

Alerta foi dado por um pescador que viu a viatura a afundar.

Por Hugo Rainho | 01:30

As autoridades retomam esta terça-feira as buscas para localizar um carro que terá caído ao rio Guadiana junto à Ponte da Ajuda, entre Elvas e Olivença.



O alerta foi dado por um pescador, que garantiu ter visto um Opel Corsa cinzento a afundar-se. Validado o testemunho, bombeiros e GNR fizeram uma reconstituição com a testemunha para delimitar a zona onde a viatura desapareceu.



As buscas, interrompidas esta segunda-feira às 21h00, envolveram 29 operacionais, 13 viaturas e 2 embarcações. Esta segunda-feira, não havia registo de desaparecidos na zona, mas a proximidade com Espanha pode dificultar esse apuramento.