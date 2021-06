Um carro descontrolado embateu e entrou mesmo numa loja de um porto de combustíveis na Segunda Circular, em Lisboa. A viatura circulava com dois passageiros, um ficou ferido e o outro encontra-se em fuga.Ao que oapurou, o condutor ter-se-à descontrolado acabando por entrar com o carro dentro da loja com alguma velocidade. O ferido é um jovem de 25 anos que foi transportado ao Hospital de São José, em Lisboa.Em atualização