Carro desgovernado atropela no aeroporto de Lisboa

Um homem de 49 anos foi atropelado na entrada das partidas do aeroporto de Lisboa, esta quinta-feira à noite. Foi colhido por um carro desgovernado ao serviço de uma plataforma eletrónica, cujo condutor foi logo detido.A PSP descarta a hipótese de atentado, mas está a investigar o caso.De acordo com testemunhas, o condutor tinha apanhado dois clientes – um acabou por sofrer ferimentos ligeiros – no parque junto às partidas, mas quando chegou à cancela, derrubou-a e avançou descontroladamente cerca de 20 metros.Só parou depois de embater numa lixeira e na vidraça do edifício, junto a uma das entradas. Foi neste local que a vítima foi atingida.Em poucos segundos seis agentes da PSP cercaram a viatura, retiraram o condutor do interior e algemaram-no de mãos e pés.As mesmas testemunhas relatam que o homem, de 55 anos, estava "muito agitado e não parava de falar, embora não se percebesse o que dizia".Foi levado pela PSP sob detenção e submetido ao teste de alcoolemia, que deu negativo. Fonte oficial admite que se tenha tratado de uma falha mecânica a provocar o acidente, que causou grande aparato.O aeroporto Humberto Delgado está em 132º lugar num ranking com 132 aeroportos elaborado pela AirHelp divulgado há uma semana que analisou a pontualidade, a qualidade dos serviços e as infraestruturas. O aeroporto Sá Carneiro, no Porto, está em 125º lugar.Apesar da PSP tratar o caso como acidente, a viatura foi levada por um reboque policial para ser alvo de perícias e não por um reboque ‘civil’ como acontece na generalidade dos acidentes de viação.