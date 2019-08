Carro desgovernado embate contra posto de combustível em Oliveira do Hospital

Um carro desgovernado embateu esta quinta-feira contra um posto de abastecimento de combustível em Chamusca da Beira, Oliveira do Hospital.Uma condutora circulava na Estrada Nacional 17 quando se despistou e entrou no posto de abastecimento. A viatura embateu violentamente numa das bombas.Segundo o que oconseguiu apurar, a mulher conduzia no sentido Oliveira do Hospital - Seia quando apareceu um cão na estrada. Para não ir contra o animal, o carro entrou em despiste acabou por embater contra o posto, deixando-o totalmente distruído.Este acidente não provocou nenhum ferido.