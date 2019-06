Carro desgovernado invade clínica em Fafe após condutor perder controlo a estacionar

Dia Saúde, partiu os vidros

Um carro foi contra uma clínica em Fafe, esta sexta-feira ao início da tarde, após o condutor ter perdido o controlo do mesmo enquanto estacionava.O condutor estava a estacionar o carro quando, ao perder o seu controlo, acelerou e foi contra a clínicae entrou dentro do espaço.A viatura só parou quando embateu na receção.Não há feridos a registar, uma vez que a clínica não tinha nenhum utente na sala da espera.A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.O veículo já foi retirado do local.O meio de comunicação regional Notícias de Fafe filmou o espaço já depois de o acidente ter acontecido. São visíveis os estragos causados na clínica.