Uma pessoa ficou ferida, esta manhã de quinta-feira, na sequência do despiste do carro em que seguia, em Gondomar. No mesmo acidente, um aluno da Escola Infanta Dona Mafalda também sofreu ferimentos ligeiros. O condutor perdeu o controlo da viatura e abalroou o portão da unidade escolar.O alerta foi dado, cerca das 9h00, para os bombeiros de Areosa-Rio Tinto, na rua da Campainha, em Rio Tinto. Os bombeiros de Valbom também foram mobilizados.A autoridade foi chamada ao local.